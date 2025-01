Sport.quotidiano.net - Spezia-Sassuolo 2-1: il bis di Vignali manda k.o. la capolista

La, 24 gennaio 2025 – Lava k.o. Ci pensa un superlativoa battere ilnell'anticipo della quarta giornata di ritorno della Serie B. Una doppietta dello spezzino, a cui risponde l'altro spezzino Mulattieri (attaccante degli emiliani) e così il 2-1 è servito. In avvio D'Angelo schiera Wisniewski in difesa e Di Serio in attacco, dopo il rientro dalla squalifica. Passano 2 minuti e sul cross da destra di, il colpo di testa di Di Serio che sfiora la traversa. Poi ancora Di Serio, il cui diagonale di sinistro che trova Moldovan attento al 6', poi l'arbitro fischia la sua posizione di offside. La partita è molto intensa e dopo 2 minuti lopassa in vantaggio:scambia con Elia e poi con un sinistro potente, dopo aver fatto fuori Odenthal, insacca sfruttando anche la deviazione della schiena di Doig.