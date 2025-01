Tarantinitime.it - Sperona l’auto della ex, arrestato

Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri del Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia di Massafra hannonella nottata di ieri un 32enne di origine albanese, presunto responsabile dei reati di tentato omicidio e atti persecutori (c.d. stalking). In particolare l’uomo, rintracciato dai militari dell’Arma nella Tebaide d’Italia, avrebbe, lungo la SS100,to, con la propria autovettura, il veicolo condotto dalla ex partner mandandola fuori strada.Dopo l’evento l’uomo si sarebbe dato alla fuga senza prestare soccorso alla donna che, a seguito dellomento, ha riportato lesioni personali riscontrate sul posto dal personale del 118 con successivo trasporto, per le cure del caso, presso l’Ospedale di Castellaneta.I militari dell’Arma hanno approfondito immediatamente la vicenda ed hanno ricostruito i prodromivicenda, da individuarsi, verosimilmente, nel fatto che il giovane non avrebbe accettato la finerelazione con la donna.