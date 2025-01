Inter-news.it - Serie A, 22ª giornata: la nuova lista di diffidati e squalificati

Con Torino-Cagliari, stasera alle 20.45, comincia la ventiduesimadiA (terza del girone di ritorno): ecco il consueto elenco aggiornato di, partita per partita.A –22ªTORINO-CAGLIARI venerdì 24 gennaio ore 20.45Torino (prossima partita Atalanta in trasferta): Adam Masina, Samuele Ricci, Mergim VojvodaTorino: Ali Dembélé (unaCagliari (prossima partita Lazio in casa): Razvan Marin, Yerry MinaCagliari: nessunoCOMO-ATALANTA sabato 25 gennaio ore 15Como (prossima partita Bologna in trasferta): Cesc Fàbregas (allenatore), Alberto MorenoComo: Edoardo Goldaniga (unaAtalanta (prossima partita Torino in casa): Berat Djimsiti, Nicolò ZanioloAtalanta: Isak Hien (una)NAPOLI-JUVENTUS sabato 25 gennaio ore 18Napoli (prossima partita Roma in trasferta): Antonio Conte (allenatore)Napoli: nessunoJuventus (prossima partita Empoli in casa): Nicolò FagioliJuventus: nessunoEMPOLI-BOLOGNA sabato 25 gennaio ore 20.