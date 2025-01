Ilfattoquotidiano.it - Raimondo Todaro e Francesca Tocca si separano, l’annuncio sui social: “Abbiamo dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si sono lasciati. Ad annunciarlo è l’ormai ex coppia, che, con un breve messaggio congiunto sui, hala notizia della separazione. “Consapevoli di avernoial, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà lafamiglia,deciso di proseguire ilpercorso disingolarmente. Rai e Fra”, hanno scritto sui rispettivi canali.Non è chiaro il motivo per cui i due abbiano deciso di separarsi, ma già da inizio gennaio erano cominciate a susseguirsi una serie di voci che li vedevano in crisi. Seppure mai state confermate, i due ballerini avevano lanciato qualche indizio: lei, infatti, sembra avesse già eliminato alcune foto che la ritraevano con suo marito.