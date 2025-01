Formiche.net - Prove di sesta generazione, negli Usa F-35 e F-22 volano con i droni gregari

Spesso, quando si parla delladi sistemi aerei da combattimento, si tende a focalizzare l’attenzione esclusivamente sui nuovi caccia che andranno a popolare i cieli. Caccia, questi, che puntano a disporre di capacità finora inedite, come il volo sub-orbitale, autonomia operativa estesa, armi a energia diretta e capacità di guerra elettronica estesa. Tuttavia, non sono solo i nuovi equipaggiamenti a qualificare questi sistemi come “di”. Fermo restando che non esiste un requisito tecnico specifico per distinguere unadi velivoli dall’altra, la vera rivoluzione dellaconsisterà nell’impiego di velivoli a pilotaggio remoto insieme ai caccia pilotati da esseri umani. Questi, detti(loyal wingman, in inglese), rappresentano il futuro delle flotte aeree di grandi dimensioni.