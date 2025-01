Screenworld.it - Paradise, la recensione: la terra promessa alla fine del mondo

Oh think twice, ‘cause it’s another day forYou and me inQuando una cover di Another Day indi Phil Collins accompagna le ultime scene di, si rimane sconvolti. La nuova serie di Hulu, disponibile su Disney Plus dal 28 gennaio, riesce in quell’istante nel difficile intento di esser più di un’indagine su un omicidio eccellente. Il grande inganno viene svelato, lo spettatore assiste a un gigantesco, incredibile colpo di scena.Come se fosse necessario, dopo che per l’intera durata del primo episodio diassistiamo alle conseguenze della morte di Cal Bradford (James Marsden). Non una persona qualunque, bensì il Presidente degli Stati Uniti, ucciso in una residenza ben diversa dCasa Bianca. Convinto di trovarsi davanti a un casoJFK, lo spettatore si lascia intrigare da questo caso scottante, salvo scoprire che l’evento ha un impatto decisamente più sconvolgente del previsto.