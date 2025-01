Serieanews.com - Mourinho torna a Roma? La provocazione di Enrico Camelio accende la piazza

lancia una: “Riportereialla”. Una frase che divide i tifosi e riil dibattito su passato, presente e futuro giallorosso? Ladila(foto: Ansa) – serieanews.comTi sei mai chiesto quanto può far discutere una frase, buttata lì, con quel pizzico di ironia che non sai mai se prendere sul serio o meno?, uno che certo non si nasconde dietro un dito, ha deciso di stuzzicare i tifosi dellacon una dichiarazione che sembra fatta apposta per incendiare il dibattito: “Se fossi i Friedkin, domani andrei in Turchia e riportereialla”.Questa frase in poche ore ha creato un po’ di scalpore, vista anche la nota idiosincrasia del giornalista per il “mago” di Setubal.