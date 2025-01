Mistermovie.it - Mister Movie | Kumail Nanjiani si unisce al mondo post-apocalittico di Fallout 2 Stagione

Il cast della secondadisi arricchisce di un nuovo volto noto:. L’attore, celebre per le sue performance in “Eternals” e “Silicon Valley”, entrerà a far parte deldella serie Amazon Prime Video. La notizia, anticipata dalla newsletter The InSneider, ha già scatenato l’entusiasmo dei fan.nel cast diclass="wp-block-heading">Le riprese della seconda, inizialmente previste per gennaio 2025, sono stateicipate a causa degli incendi che hanno colpito Los Angeles. Nonostante questo intoppo, la produzione procede a pieno ritmo e il cast si arricchisce di nuovi talenti. Oltre a, anche Macaulay Culkin si è unito al progetto, interpretando unioso “genio pazzo” che promette di portare una ventata di follia nel già caoticodi