Mercury alla conquista dello spazio

Forlì, 24 gennaio 2025 – Muove i primi passi – ieri la presentazione in commissione consiliare; martedì il voto in consiglio – la Fondazione, che ha come soci fondatori il Comune di Forlì e la Fondazione Cassa dei Risparmi. Il patrimonio iniziale è di 50mila euro, coperti in maniera paritaria dai due soggetti. La Fondazione, si legge nei documenti, “concorredefinizione degli indirizzi generali del Polo Tecnologico Aeronautico Spaziale Forlivese”, attraverso collaborazioni con Università, Enav, Enac e imprese.dovrebbe concretizzare il protocollo di intesa, firmato a Forlì praticamente tre anni fa (era il 26 gennaio 2022) dall’Università di Bologna, dal Comune di Forlì, dFondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dCamera di Commercio della Romagna. Rispetto ai firmatari di quel documento, oggi, mancano tra i fondatori Università e Camera di commercio, come ha fatto notare ieri anche la consigliera comunale del Pd Flavia Cattani.