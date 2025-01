Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: Giacomel cerca conferme

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella10 chilometri di Antholz/(ITA)! Terminate le tappe tedesche di Oberhof e Ruhpolding, è tempo di spostarsi in Alto Adige.La tappa pre-olimpica prevede come da tradizione, inseguimento e staffette monosesso. Saranno tre gare cruciali per la Coppa del Mondo, che vede in lotta i norvegesi Johannes Thingnes Bø e Sturla Holm Lægreid divisi da appena 38 lunghezze quando mancano all’appello 9 competizioni individuali. Nessuno può rientrare, visto che il più immediato inseguitore è Emilien Jacquelin a 200 punti di distacco dal campionissimo norge.Tommasotorna in pista 5 giorni dopo l’aver scritto la storia delitaliano, imponendosi di forza e per dispersione nella Mass start di Ruhpolding, che l’ha visto salire sul gradino più alto del podio con da un lato Bø e dall’altro Lægreid.