Cinemaserietv.it - Labyrinth, Robert Eggers dirigerà il sequel: sua anche la sceneggiatura

Leggi su Cinemaserietv.it

Dopo l’enorme successo del suo ultimo film, Nosferatu, che ha incassato oltre 156 milioni di dollari a livello globale e ricevuto quattro nomination agli Oscar 2025,ha annunciato un nuovo progetto che entusiasmerà i fan del fantasy vecchio stile. Il regista infattie co-scriverà undi, l’amatissimo film musical del 1986 diretto da Jim Henson, in collaborazione con TriStar Pictures e Jim Henson Pictures.Per lacollaborerà nuovamente con Sjón, già suo partner in The Northman. La produzione è affidata a nomi del calibro di Chris ed Eleanor Columbus insieme a Lisa Henson, mentre Brian Henson sarà il produttore esecutivo. La trama del film è ancora avvolta nel mistero, ma si sa che non sarà un remake, bensì una continuazione del viaggio iniziato nel film originale (Deadline) In esso, avevamo Sarah (interpretata da Jennifer Connelly), una ragazza di 16 anni con una vivida immaginazione e una passione per i mondi fantastici, che, Una sera, esasperata dal dover badare al fratellino Toby, esprime per rabbia un desiderio: chiede che il Re dei Goblin, Jareth (interpretato da David Bowie), se lo porti via.