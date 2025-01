Puntomagazine.it - Furti tra Montemiletto e comuni limitrofi: notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari a due indagati

Un uomo e una donna dell’area vesuviana accusati di furto in abitazione e di autovettura: identificati grazie a riscontri dattiloscopici, dati satellitari e videosorveglianza.Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto a notificare L’ “di” emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di due persone – un uomo ed una donna, entrambi provenienti dall’area vesuviana di Napoli — gravemente indiziati dei reati di furto in abitazione e furto di autovettura in concorso.I fatti risalgono a febbraio 2024, e secondo la ricostruzione fatta dai militari dell’Arma, per alcuni giorni i due, celandosi nell’anonimato e col favore del crepuscolo, sarebbero riusciti a commettere una serie di, spostandosi traed i