Oasport.it - Djokovic fischiato al momento del ritiro. Zverev condanna il pubblico

Ilha sonoramenteNovakin occasione della semifinale degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Al termine di una battaglia campale che ha animato il primo set, vinto dal tedesco Alexandercon il punteggio di 7-6(5) dopo un’ora e ventidue minuti di gioco, il fuoriclasse serbo ha deciso di ritirarsi: ha mandato in rete una volée sul set-point del rivale, si è recato a metà campo, ha abbracciato il rivale scambiandoci qualche parola e ha scelto di alzare bandiera bianca.Il 37enne si è chiamato fuori dai giochi probabilmente a causa di un fastidio muscolare già accusato durante il quarto di finale, vinto tre giorni fa in rimonta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. C’erano tutti i presupposti per assistere a un feroce duello sulla lunga durata, ma il 24 volte Campione Slam ha optato per lo stop, che potrebbe anche essere precauzionale per non rischiare di compromettere il resto dell’annata agonistica.