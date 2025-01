Danza, con Massimo De Santis e Francesco Annarumma al Ballet Studio scouting e formazione a 360

Leggi su Ildenaro.it

di Massimiliano Crausa 360° sono il pane quotidiano diDee del coreografo, direttori artistici die di un mondo dellaambizioso come non mai. In Campania, precisamente a Giugliano, si lavora da anni a chiudere il cerchio dellacoreutica professionale per emergere nel mondo della, ambizione che si respira in ogni metro quadro dell’avveniristica sede del. Il piano dell’offerta formativa prevede infatti un programma didattico all’avanguardia, proponendo il percorso tradizionale con gli otto corsi regolari ed il progetto di Alta. L’idea fondante del progetto è la convinzione che i giovani talenti, per tenere il passo dei colleghi impegnati nelle migliori accademie estere, necessitano di un programma più intenso e più completo.