Come rendere più originale anche il maglioncino più anonimo? Ecco cinque outfit di tendenza da cui prendere spunto per gli abbinamenti

Tempo di osare con nuove combinazioni. Ed esaltare al massimo la “coperta di Linus” dell’inverno.diperilpiù.Gonna di pelleIl classico pullover nero si riscopre glamour se abbinato alla maxi gonna in pelle tono su tono. Leggi› Voglia di novità? 5perilpiùBermudaInvece che con i soliti jeans, il pullover nero risulta iper chic con un paio di bermuda invernali scuri.Pantaloni in velluto a costeIl look anni Settanta da rispolverare in questa stagione: il pullover effetto vintage con i corduroy pants da professoressa.Gonna in satinUn pullover oversize è il perfetto alleato di stile della gonna midi in seta o similari, e rappresenta l’alternativa più femminile e ricercata.