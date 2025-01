Thesocialpost.it - Bimba di due anni trovata per strada: la mamma era in ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

(Immagine di repertorio)Nella notte scorsa, un evento inquietante ha scosso la comunità di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Una bambina di circa dueè statavagare da sola nella zona portuale, nei pressi di via Dari. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, attirati dai singhiozzi della piccola che riecheggiavano nel silenzio della notte.Uno dei presenti si è avvicinato per verificare la situazione e ha constatato che la bambina era effettivamente sola, vestita solo con un pigiama, esposta al freddo. Subito è stata contattata l’emergenza e nel giro di pochi minuti una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto per metterla in sicurezza.Le condizioni della bambina destavano preoccupazione, motivo per cui è stato richiesto l’intervento del 118.