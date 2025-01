Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft ha rivelato le opzioni di accessibilità

Leggi su Game-experience.it

haledidi, fissando nuovi standard per il franchise e rendendo il gioco accessibile ad un pubblico più ampio.Ambientato nel Giappone dell’era Sengoku, il titolo permette di giocare nei panni del shinobi Naoe o del samurai Yasuke, immergendosi in un’avventura che si distingue non solo per la sua trama, ma anche per un design studiato per includere giocatori con diverse esigenze.L’UX Director Jonathan Bédard ha spiegato sul sito ufficiale diche il team di sviluppo, partendo da zero, ha potuto rivedere e migliorare numerosi elementi, integrando funzionalità all’avanguardia in questo ambito. Ad esempio, la rimappatura dei comandi non solo consente di riassegnare ogni tasto, ma permette anche di scegliere tra pressioni rapide o prolungate, adattando l’esperienza al giocatore.