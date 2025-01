Quotidiano.net - Artico e scioglimento dei ghiacci, dal permafrost si liberano metano (e antrace). La storia delle renne nella penisola Jamal

Roma, 24 gennaio 2025 – La fusione del, il terrenoato nell’, libera(oltre che pericolosi batteri come l’). La conclusione dell’ultimo studio internazionale Wildfires offset the increasing but spatially heterogeneous Arctic–boreal CO2 uptake, pubblicato su Nature Climate Change è l’ennesima conferma di qualcosa che gli scienziati osservano ormai da anni. “Io, cacciatore di ambienti estremi, dagli abissi dell’oceano ai vulcani”. Donato Giovannelli, scienziato ai confini del mondo Dunque tundre e foreste boreali nel grande Nord - complice soprattutto il cambiamento climatico - invertono la tendenza e da pozzi di carbonio si trasformano in fonte di emissione di gas serra. “Noi causiamo quell’effetto e la natura ce lo restituisce amplificato”, sintetizza con efficacia Fabio Trincardi, geologo marino oggi consulente di Sealaska e direttore emerito del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra del CNR.