361magazine.com - “Amore di Rossetto”, rimpolpante e con Acido Ialuronico: arriva il must-have beauty per labbra voluminose e da baciare

Leggi su 361magazine.com

Si chiama “di” ed è il prodotto da tenere in borsetta per ritoccare velocemente ledurante la giornata più romantica dell’anno e mantenerle idratate e rimpolpate. Ecco perché è undiè la gamma di make-up perdi Bottega Verde sviluppata per chi desiderasempre impeccabili, morbide, vellutate e pigmentate del colore preferito.Oggi e a ridosso del giorno più romantico dell’anno, la gamma si amplia con una nuova tipologia diin stick: il Velvet Mat con sfere di. Accanto alle due tipologie già esistenti – Cremoso Satinato e Liquido Mat, –dioggi presenta la nuova linea, Velvet Mat, dal finish opaco ad alta coprenza che si sposa con idratazione e morbidezza per un comfort unico sulle