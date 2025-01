Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Roma: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani vogliono raggiungere il più comodamente possibile la salvezza, mentre i giallorossi stanno tornando in lotta per l’Europa.vssi giocherà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI friulani hanno rallentato il loro cammino che aveva sorpreso tutti ad inizio stagione. La squadra di Runjiac si trova al decimo posto con 26 punti, e nelle ultime cinque partite ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. La salvezza è ampiamente alla portata, ma serve uno scatto decisivo.I giallorossi stanno pian piano scalando la classifica per cercare di arpionare un posto in Europa. La squadra di Ranieri è ora nona con 27 punti, a meno sei da un piazzamento continentale, ma ciò che preoccupa è l’assenza di vittorie in trasferta che rende molto difficile il raggiungimento dell’obiettivo.