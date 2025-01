Romatoday.it - Roma e la solidarietà solo quando conviene. All'Eur va in scena il festival dell'ipocrisia, sulla pelle dei senza dimora

Leggi su Romatoday.it

Nei giorni scorsi, esattamente il 17 gennaio, un uomo di nazionalità indianaha ricevuto assistenza dopo aver trascorso del tempo in strada, asud. Polizia locale, protezione civile, municipio e cittadini si sono uniti per dargli il giusto ricovero, superando (non