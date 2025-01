Tvplay.it - Roma, che beffa: sconfitta nel finale con l’AZ

Leggi su Tvplay.it

a sorpresa in Olanda controAlkmaar, al termine di una partita deludente degli uomini di Ranieri e con poche occasioni.Male ladi Claudio Ranieri, che ormai da fine dicembre procede alternando con precisione vittorie e pareggi. La gara controAlkmaar si avviava a essere il quarto pareggio stagionale in Europa League, dopo quelli contro Athletic Bilbao, Union St. Gilloise e Tottenham. Invece, nelè maturata una clamorosa, la seconda in questa annata europea, dopo quella del 3 ottobre in casa dell’Elfsborg., chenelcon. (LaPresse) TvPlay.itL'articolo, chenelconproviene da TvPlay.it.