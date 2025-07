La lavanderia che offre lavoro alle donne vittime di violenza

√Č stata inaugurata oggi, luned√¨ 14 luglio, a Novara la lavanderia che offre lavoro alle vittime di violenza. Si chiama "LavaLes", si trova in via Alcarotti ed √® stata realizzata¬†grazie al progetto "Panni sporchi in famiglia. laviamoli insieme" di Liberazione e speranza, sostenuto da Intesa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: lavanderia - offre - lavoro - vittime

La lavanderia che offre lavoro alle donne vittime di violenza; Aprir√† a Novara la lavanderia sociale: ‚ÄúDar√† un futuro alle donne‚ÄĚ; Morto sul lavoro a 76 anni nel suo primo giorno di prova, trovato in un albergo di Montecatini da un operaio.

Fondo vittime del lavoro: importi aggiornati per il 2023 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato stampa pubblicato il 7 settembre 2023, ha reso noto di aver adottato il decreto di integrazione delle risorse del Fondo di ... Riporta ipsoa.it

Formazione e lavoro per donne vittime di violenza - Lo sa bene chi lavora concretamente per aiutare le donne che scelgono di mettersi in sicurezza ... Secondo donnamoderna.com