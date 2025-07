Allarme povertà più di un minore su quattro a rischio

In Italia più di un minore sotto i 16 anni su quattro è a rischio di povertà o esclusione sociale. Parliamo di circa 2 milioni di persone (il 26,7%) che, secondo l’indagine Istat sulle condizioni di vita degli under 16 nel nostro Paese, sono considerati a rischio. La quota sale nettamente per i minori che risiedono al Sud o nelle Isole, raggiungendo una percentuale del 43,6%. Inoltre il rischio aumenta al crescere del numero di minori di 16 anni presenti all’interno del nucleo familiare. Ancora, la percentuale è più alta pure tra i minori stranieri, con una quota che sale al 43,6% dei casi, un valore di oltre venti punti superiore a quello dei loro coetanei con cittadinanza italiana (23,5%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Allarme povertà , più di un minore su quattro a rischio

