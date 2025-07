Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta 2021 inserisce un altro tassello nel settore dei lunghi in vista del campionato di serie B nazionale 202526. Il club bianconero, infatti, ha sottoscritto un accordo per la prossima stagione con Keller Cedric Ly-Lee, alacentro di 204 cm. di nazionalità camerunense, ma di formazione italiana. Nato a Yaoundè il 9 novembre 2001, ha iniziato a giocare a pallacanestro nel paese natale all’età di 12 anni, dopo aver iniziato l’attività sportiva in campo calcistico. Nel 2016 è arrivato in Italia dove è entrato a far parte del settore giovanile dell’Honey Sport City Roma, partecipando al campionato under16. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, tesserato il camerunense Keller Cedric Ly-Lee