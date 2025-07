Tempo di lettura: 2 minuti Sono 412 gli ecoreati accertati nel 2024 in provincia di Caserta. A rivelarlo è un dossier di Legambiente, presentato nei giorni scorsi. Dati che confermano ancora una volta come Terra di Lavoro resti uno dei territori più colpiti dall’emergenza ambientale. Oltre la metà dei crimini registrati riguarda il ciclo illecito dei rifiuti, un contesto complesso caratterizzato dall’inefficienza dei controlli e la lentezza degli interventi pubblici. “Serve un sistema di controlli ambientali più capillare e uniforme, e soprattutto una strategia trasversale che sappia legare politiche ambientali, industriali, occupazionali e culturali in un disegno di lungo termine” ha commentato la dirigente provinciale della Cisal Caserta Marianna Grande. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grande (Cisal Caserta): “Dossier ambientale allarmante, avanti con bonifiche e giustizia ambientale”