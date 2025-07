Falso in bilancio a Pratola Serra | condanna per la giunta salvi i consiglieri

Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica con la giudice Elena Di Bartolomeo, ha pronunciato nella giornata del 14 luglio 2025 la sentenza di primo grado nel procedimento per falso ideologico in atto pubblico, relativo al bilancio consuntivo 2017 del Comune di Pratola Serra. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Processo Santanché, eccezioni procedurali e nuove contestazioni: slitta al 10 giugno il procedimento per il falso in bilancio per Visibilia - “Ci serve ancora molto tempo”. La sintesi della seconda udienza a carico della ministra Daniela Santanché e di altre 15 persone, fra ex dirigenti e sindaci della Visibilia editore, tutti accusati a vario titolo di falso in bilancio, sta tutta nelle parole dell’avvocata difensore Antonella Augimeri.

Santanchè, rallenta il processo per falso in bilancio: cambiano due giudici, il dibattimento inizierà solo dopo l’estate - Rallenta in partenza il processo per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altri 16 imputati per il crac Visibilia.

Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original Marines - Tempo di lettura: 2 minuti  Otto persone, tra componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della “Original Marines Spa”, società con 600 punti vendita tra l’Italia e l’estero, sono indagati dalla Procura di Nola per i reati di falso in bilancio, indebita percezione di erogazioni pubbliche, esercizio abusivo di attività finanziaria e utilizzo in dichiarazione di fatture false.

Falso in bilancio al Comune di Pratola Serra: richieste di condanna per 10 ex amministratori; Pratola Serra, processo per falso in bilancio: chieste dieci condanne; Falso in bilancio a Pratola Serra: chieste condanne per ex amministratori.

Pratola, falso in bilancio 2017: al via le discussioni dei difensori - MSN - Invocata l'assoluzione per il consigliere comunale Giovanni Melillo e per l’assessore Simona Silano. Riporta msn.com

Inchiesta Pratola Serra, 19 avvisi di chiusura indagini - Il Mattino - Avviso di conclusione delle indagini per 19 persone, tra le quali anche ex sindaci e amministratori di Pratola Serra, indagate a vario titolo per i reati di falso ideologico commesso da pubblico ... Secondo ilmattino.it