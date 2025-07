Cina-USA | Pechino ospita evento coristico Bond with Kuliang

Un coro statunitense si esibisce a Pechino, capitale della Cina, oggi 14 luglio 2025. L'evento Bond with Kuliang: 2025 China-U.S. Youth Choir Festival, a tema "Cantare per la pace", e' in corso a Pechino e Fuzhou dal 9 al 18 luglio. All'evento sono presenti oltre un migliaio di partecipanti provenienti da quasi 30 cori giovanili di Cina e Stati Uniti. Un coro cinese si esibisce a Pechino, capitale della Cina, oggi 14 luglio 2025. L'evento Bond with Kuliang: 2025 China-U.S. Youth Choir Festival, a tema "Cantare per la pace", e' in corso a Pechino e Fuzhou dal 9 al 18 luglio. All'evento sono presenti oltre un migliaio di partecipanti provenienti da quasi 30 cori giovanili di Cina e Stati Uniti.

