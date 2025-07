Gaza Hamas smaschera GHF | Ossicodone nei sacchi di farina Israele droga palestinesi per mandarli in overdose e creare dipendenze

Il Gaza Government Office e Hamas hanno rivelato un'altra inquietante azione genocida da parte di Israele: drogare i sacchi di farina per i palestinesi A Gaza √® stato ritrovato dell'ossicodone nei sacchi di farina distribuiti dalla Gaza Humanitarian Foundation. L'ufficio Media del Governo di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Hamas smaschera GHF: "Ossicodone nei sacchi di farina, Israele droga palestinesi per mandarli in overdose e creare dipendenze"

In questa notizia si parla di: gaza - sacchi - farina - hamas

Proteste in Israele contro Netanyahu dopo piano "invasione e occupazione massiccia" di Gaza: “Il governo vuole nuovi territori, soldati e ostaggi verranno uccisi e torneranno in sacchi neri" - VIDEO - I manifestanti si sono riuniti fuori dal parlamento israeliano per protestare contro il governo e il piano di invasione della Striscia In Israele centinaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro il governo di Benjamin Netanyahu e il suo piano per occupare Gaza.

Chi accusa Israele di sparare sui civili a Gaza dovrebbe leggere Al-Hayat Al-Jadida, giornale palestinese. A uccidere sono i miliziani di Hamas, che temono di perdere il controllo sugli aiuti umanitari. Giovani massacrati per un sacco di farina, famiglie ridotte al Vai su Facebook

Hamas accusa Ghf: ¬ęOssicodone nascosto negli aiuti alimentari¬Ľ; Gaza, tregua lontana: Israele spara in centri aiuti, 31 morti; Gaza: Hamas accusa Israele di nascondere pillole narcotiche nella farina per i palestinesi.

‚ÄúPillole di narcotico nella farina distribuita a Gaza dai centri di assistenza di Usa e Israele‚ÄĚ - Il governo di Gaza denuncia la presenza di oppioidi nei sacchi di farina distribuiti dai centri di assistenza USA e israeliani ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cosa sappiamo davvero degli oppioidi a Gaza? - Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook che parla di oppioidi a Gaza, droga inserita nei pacchi di farina ... Segnala bufale.net