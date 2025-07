Asili nido comunali online le graduatorie degli ammessi per l' anno 2025 26

Sono state pubblicate, sul portale del Comune di Bari, le graduatorie definitive relative ai nuovi iscritti presso i nidi di infanzia comunali, per l'anno educativo 20252026. L'iter amministrativo per le iscrizioni era partito lo scorso 14 aprile con l'avvio delle procedure online. La. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Pubblicate le graduatorie definitive di ammissione ai nidi comunali, convenzionati e al servizio Edugate - Sono consultabili sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page, le graduatorie definitive di ammissione ai nidi d'infanzia comunali, convenzionati e al servizio Edugate, per il 2025-2026, ripubblicate nel pomeriggio odierno dopo un disguido tecnico mattutino.

Pubblicate le graduatorie provvisorie per le ammissioni agli asili nido comunali "Il Giardino di Elisa" e "Colleverde" per l'anno educativo 2025/2026, approvate con determinazione dirigenziale Area VII n. 101 dell'8 luglio 2025. Sono forma anonima, secondo q

IL COMUNE COMUNICA - pubblicate le graduatorie definitive dei nidi d'infanzia comunali per l'anno 2025/2026; Ammissione ai Nidi comunali Anno educativo 2025-2026 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE RESIDENTI E NON RESIDENTI; Ragusa, approvate graduatorie definitive per asili nido comunali anno scolastico 2025/2026.

Bari, pubblicate le graduatorie definitive dei nidi d'infanzia comunali per l'anno 2025/2026 - La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sono state pubblicate sul portale del Comune di Bari, a questo link, le graduatorie definitive relative ai nuovi iscritti presso i ... Scrive giornaledipuglia.com

Ragusa, approvate graduatorie definitive per asili nido comunali anno scolastico 2025/2026 - Ragusa, approvate le graduatorie definitive per l’ammissione di bambini agli asili nido comunali per l’anno scolastico 2025/2026 ... Riporta quotidianodiragusa.it