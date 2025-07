La danza in canoa di un bimbo di 11 anni diventa virale e viene imitata da grandi nomi dello sport – Video

È diventata virale la “ danza in canoa ” di Rayyan Arkhan Dikha, un ragazzino di 11 anni indonesiano. Il giovane è diventato famoso per alcuni video che lo ritraggono mentre balla in equilibrio sulla punta di una barca. Le mosse che dice di aver “inventato da solo” in maniera naturale “al momento” sono stati ripresi e imitati da decine di persone, anche atleti e atlete del mondo dello sport, come la nazionale italiana di calcio femminile, il Paris Saint-Germain, il giocatore di football Travis Kelce e il pilota di Formula 1, Alex Albon. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

