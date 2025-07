Il martin pescatore è il fulmine azzurro dei canali | la magia dell'incontro col magnifico uccello

Abbiamo incontrato il martin pescatore, uno degli uccelli più belli, colorati e affascinanti d'Italia. Le immagini del magnifico animale, abilissimo predatore di pesci. Ecco come distinguere i maschi dalle femmine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

