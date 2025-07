rog xbox ally lo store di asus potrebbe aver rivelato in anticipo i prezzi

Quanto costeranno i dispositivi ROG Xbox Ally, la nuova famiglia di handheld sviluppata da ASUS in collaborazione con Microsoft? Una fuga di informazioni dallo store ufficiale ASUS potrebbe aver svelato in anticipo i prezzi dei due modelli in arrivo. Secondo quanto riportato da 3DJuegos, la divisione spagnola “ASUS Store by MacMan” avrebbe pubblicato per errore le pagine prodotto complete di prezzo. Le cifre? 599 euro per la ROG Xbox Ally base e 899 euro per la ROG Xbox Ally X, la variante più potente. Dei prezzi questi in linea con quanto già suggerito a giugno dal noto insider eXtas1s, che aveva anche anticipato l’arrivo dei preordini ad agosto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

