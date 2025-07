EYOF 2025 i convocati dell’Italia Kelly Doualla e Alessandra Mao le stelle azzurre a Skopje

Ambizioni importanti per l’Italia in vista della 18ma edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea, in programma dal 20 al 26 luglio in Macedonia del Nord. Dopo aver primeggiato nel medagliere sia nel 2022 che nel 2023, la spedizione azzurra proverà a fare tripletta nel tentativo di confermarsi una superpotenza continentale a livello giovanile. Saranno ben 116 (di cui 60 ragazzi e 56 ragazze) gli azzurrini impegnati in dodici delle quindici discipline presenti (mancano all’appello basket, basket 3×3 e pallamano) all’ EYOF 2025, che accoglierà nel complesso oltre 4000 atleti dai 14 ai 18 anni provenienti da 49 Paesi diversi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - EYOF 2025, i convocati dell’Italia. Kelly Doualla e Alessandra Mao le stelle azzurre a Skopje

