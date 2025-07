Dai ' corti' alla pittura la Scuola civica di musica promuove il ' Premio Carlo Rambaldi'

Un 'Premio Carlo Rambaldi' per valorizzare il talento e l'innovazione nelle arti visive, musicali e cinematografiche. A idearlo è la Scuola civica di musica di Vigarano Mainarda, insieme all'omonimo Comune. L'iniziativa nasce per "omaggiare Carlo Rambaldi, maestro degli effetti speciali e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

