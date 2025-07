Fabio Concato in concerto all’Arena San Sebastiano | l’anima gentile della musica d’autore per Sere d’estate

Giovedì 17 luglio alle ore 21.15, sul palco dell’Arena San Sebastiano, Fabio Concato, accompagnato dai suoi storici musicisti, porterà in scena il concerto “Altro di Me – Tour 2025”. Continua a brillare sotto il cielo vesuviano la quarta edizione dell’Arena San Sebastiano – Sere d’estate, il progetto culturale fortemente voluto dall’amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fabio Concato in concerto all’Arena San Sebastiano: l’anima gentile della musica d’autore per “Sere d’estate”

