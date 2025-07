Jannik Sinner sempre più numero uno del mondo. Con il trionfo a Wimbledon, l’altoatesino ha ora più di 3 mila punti di vantaggio nella classifica Atp su Carlos Alcaraz, suo principale inseguitore. Un primato consolidato anche in numeri assoluti, con l’azzurro salito a 12.030 punti complessivi, suo miglior risultato di sempre in carriera. Il campione di Sesto Pusteria è certo di rimanere leader del ranking almeno fino agli Us Open, di cui è campione in carica, ma d’ora in poi avrà molti più punti da difendere rispetto al martello di Murcia, che avrà più di un’occasione di accorciare. Classifica Atp, come Alcaraz può accorciare su Sinner nei prossimi tornei. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Wimbledon, come cambia la classifica Atp dopo la vittoria di Sinner