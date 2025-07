Rischia di morire 77enne salvato dai medici

I medici dell'ospedale della Media Valle del Tevere e del Santa Maria della Misericordia di Perugia hanno salvato la vita a un paziente 77enne affretto da una rara forma di pericardite saccata cronica costrittiva. L'uomo, ricostruisce la Usl Umbria 1, era ricoverato a Pantalla per un grave. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

