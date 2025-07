La rivincita perfetta di Jannik Sinner A Wimbledon il suo capolavoro

Nello sport in generale per curare una ferita c’è una sola medicina, la rivincita. Nell’epoca tennistica del dualismo Alcaraz-Sinner sapevamo che una finale per la rivincita sarebbe arrivata, avevamo anche auspicato che arrivasse il prima possibile, e così è stato. Con addosso tutte le scorie della sconfitta al Roland Garros ci siamo fermati tutti, in tantissimi, puntuali alle 17 (ora piĂą che mai italiana) per seguire la finale di Wimbledon. Coi nostri riti, i nostri posti sul divano, o sul telefonino perchĂ© in viaggio o in spiaggia. Tutti uniti per spingere il nostro Jannik da un luogo che, tre ore dopo, abbiamo capito che ricorderemo per sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La rivincita perfetta di Jannik Sinner. A Wimbledon il suo capolavoro

