Ciro Grillo slitta a settembre la sentenza del processo per stupro

Cagliari, 14 luglio 2025 – Slitta a settembre la sentenza del processo di primo grado celebrato nel tribunale di Tempio Pausania a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, i quattro giovani liguri accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica. Dopo l'ultima arringa del difensore di Capitta, l'avvocato Mariano Mameli, durata quattro ore, la seduta si è chiusa con la fissazione delle prossime udienze a settembre. Ci saranno le repliche del procuratore Gregorio Capasso, dei legali delle parti civili e per ultimo del pool di avvocati delle difese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ciro Grillo, slitta a settembre la sentenza del processo per stupro

Genova, nell'inchiesta sui viaggi gratis in traghetto spuntano i nomi di Beppe Grillo e del figlio Ciro - Non sono indagati ma rientrano nel lungo elenco dei presunti beneficiari di biglietti regalo in mano alla procura dopo le indagini delle Fiamme Gialle Un “meccanismo corruttivo impressionante”, che coinvolgeva, oltre a ufficiali della Capitaneria “strategici” per le compagnie, anche nomi come

Traghettopoli, anche Beppe Grillo viaggiava gratis (con il figlio Ciro e gli amici imputati per stupro) - Anche il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo è finito nell'inchiesta sui biglietti gratis per i traghetti Tirrenia e Moby.

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerĂ - A Tempio Pausania le ultime udienze del caso. Il principale imputato potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee senza contraddittorio

