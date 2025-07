Il comico ha preso spunto dalla propria esperienza per lanciare un appello alla prevenzione | Date retta al vostro corpo Un controllo non porta sfortuna può essere al contrario un evento fortunato

R oberto Ciufoli, noto attore e comico, ha annunciato di aver dovuto asportare rene, uretere e linfonodi a causa di un carcinoma maligno. In un’intervista a Benessere Magazine, il 65enne ha raccontato la diagnosi inaspettata, i sintomi ignorati e il percorso di recupero, lanciando un forte invito alla prevenzione. La figlia dona un rene al padre in segreto, lui scoppia a piangere e resta senza parole X Leggi anche › Giornata mondiale del rene: screening gratuiti e monumenti illuminati in tutta Italia Roberto Ciufoli e il tumore al rene, i segnali sottovalutati. Per mesi, Ciufoli ha trascurato sintomi preoccupanti: « Avevo trascurato alcuni campanelli di allarme: dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

