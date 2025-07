Alle Terme di Giunone parte il Broadway Express | Febbre da Musical!

Fondazione Aida e I Muffins propongono teatro musicale con: Stefano Colli, Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti. Siete pronti a scatenarvi sulle note di "Grease" e ad emozionarvi rivivendo la tormentata storia d’amore di "Romeo e Giulietta"? E naturalmente non finisce qui: le. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: terme - giunone - broadway - express

