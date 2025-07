Sinner il ballo impacciato con Swiatek durante la serata di gala a Wimbledon | VIDEO

Decisamente meglio come tennista che come ballerino. Come da tradizione, a Wimbledon durante la consueta serata di gala che chiude quest’edizione del torneo, i due vincitori del singolare maschile e femminile hanno improvvisato un ballo. Così Jannik Sinner e Iga Swiatek, tra sorrisi e un po’ di imbarazzo, si sono ritrovati a danzare sul palco sulle note di “Feel it Steel”. “Con il ballo me la cavo male, ma anche lì troverò una soluzione”, aveva dichiarato il campione azzurro. Il video in poco tempo è diventato virale sui social. per fortuna sul campo da tennis sono piĂą coordinati che sulla pista da ballo. 🔗 Leggi su Tpi.it

