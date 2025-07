Milano il Tribunale commissaria Loro Piana | Sfruttamento del lavoro nella produzione

La decisione del tribunale. Guai per Loro Piana. Nelle ultime ore, infatti, il Tribunale di Milano ha disposto un anno di amministrazione giudiziaria per il gruppo, uno dei marchi della moda di lusso italiana, presieduta da Antoine Arnault, in rappresentanza del gruppo LVMH. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione in seguito a un’indagine condotta dal pm Paolo Storari, che ha accertato come l’azienda abbia esternalizzato la produzione di alcuni capi di abbigliamento — tra cui giacche in cashmere — a realtĂ operative coinvolte in contesti di “sfruttamento del lavoro”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano, il Tribunale commissaria Loro Piana: “Sfruttamento del lavoro” nella produzione

In questa notizia si parla di: tribunale - milano - piana - commissaria

Mutui Barclays, il Tribunale di Milano difende i cittadini ma il Consiglio di Stato salva la banca: bisogna insistere - Una delle piĂą grandi ingiustizie finanziarie degli ultimi decenni, che continua a pesare sulla vita di migliaia di famiglie italiane, si consuma ancora oggi nel silenzio generale.

Wanda-Icardi, il Tribunale di Milano li convoca in udienza: “In caso di adulterio l’argentina…” - L'udienza a Milano darà una svolta alla battaglia legale per il divorzio e per la custodia delle figlie

Arras Group: Il tribunale di Milano azzera il cda e nomina un amministratore giudiziale. Ecco cosa succede - Arriva la prima decisione di un tribunale nel complicato caso del dissesto di Arras group, la societĂ immobiliare quotata in borsa a Milano e fondata da Enrico Arras, che sta attraversando un difficile momento culminato con la richiesta di un concordato prefallimentare per evitare il peggio.

Loro Piana in amministrazione giudiziaria: «Non ha impedito il caporalato tra i fornitori che sfruttano operai cinesi». Le giacche in cashmere da 3 mila euro pagate 80; Loro Piana in amministrazione giudiziaria sfruttamento in appalti Louis Vuitton.

Loro Piana, il Tribunale di Milano commissaria il brand: «Giacche prodotte in laboratori irregolari "al limite dello sfruttamento"» - Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, uno dei marchi simbolo della moda di lusso italiana, controllato dal colosso ... Secondo msn.com

Loro Piana in amministrazione giudiziaria, sfruttamento in appalti Louis Vuitton - Il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana ... Da msn.com