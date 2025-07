Yamal compleanno cafonal coi nani L' Adee denuncia | Intollerabile mina l' immagine dei disabili

La festa per i 18 anni della stella del Barça alimenta la polemica in Spagna. L'associazione delle persone con acondroplasia: "Assunte persone affette da nanismo per fini di puro intrattenimento".

Lamine Yamal ha assunto persone affette da nanismo come intrattenitori alla sua festa di compleanno - Polemiche per il compleanno di 18 anni di Lamine Yamal: persone affette da nanismo sono state assunte come intrattenitori e nelle scorse ore l'evento, diventato uno più chiacchierati dell'estate spagnola, è finito al centro di numerose critiche.

Yamal e il compleanno, l’accusa: “Ha ingaggiato persone affette da nanismo per show” - (Adnkronos) – Lamine Yamal nella bufera per la festa del suo 18esimo compleanno. Il talento del Barcellona avrebbe ingaggiato persone affette da nanismo per uno spettacolo di intrattenimento nel corso della festa.

Bufera su Yamal per uno “show” con dei nani al suo compleanno: “Inaccettabile, la nostra comunità non è intrattenimento” - “L’Associazione annuncia che intraprenderà azioni legali e sociali per tutelare la dignità delle persone con disabilità “. Riporta ilfattoquotidiano.it

