Teneva 2 cani in gabbia tra escrementi e senza cibo a Palazzo del Pero condannato

Arezzo, 14 luglio 2025 ‚Äst Una sentenza importante per la tutela¬†degli animali e per il lavoro costante dell'Ente Nazionale Protezione Animali:¬†si √® concluso con una condanna il procedimento penale a¬†carico¬†di uomo di origini rumene, accusato di aver detenuto due cani,¬†un pitbull maschio e una husky femmina, in¬†condizioni inaccettabili. I fatti, si legge in una nota dell'Enpa, ri salgono al marzo 2024, quando¬†la Polizia Municipale di¬†Arezzo e il veterinario della Asl¬†intervennero in localit√† Palazzo del Pero, a seguito di segnalazioni. In un campo trovarono due cani ciascuno chiuso in una gabbia angusta,¬†sporca e priva di ogni condizione minima di benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Teneva 2 cani in gabbia tra escrementi e senza cibo a Palazzo del Pero, condannato

