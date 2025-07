Mantide di Parabiago il figlio in aula accusa la madre | lei e il suo amante pianificavano da mesi l’omicidio di Ravasio

Busto Arsizio, 14 luglio 2025 – “L ’omicidio di Fabio Ravasio lo stavano pianificand o da mesi mia madre e Massimo Ferretti ”. Con queste parole, Igor Benedito, 27 anni, ha ricostruito davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio (Varese) il ruolo di sua madre, Adilma Pereira Carneiro, 50 anni, e di Ferretti, ex amante della donna, nell’uccisione del 52enne commerciante di Parabiago, travolto da un’auto il 9 agosto 2024. Alla guida della Opel che investì e uccise Ravasio c’era proprio il primogenito Igor Benedito, che in aul a ha confermato la sua responsabilità ma ha chiamato direttamente in causa i due presunti mandanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mantide di Parabiago, il figlio in aula accusa la madre: lei e il suo amante pianificavano da mesi l’omicidio di Ravasio

