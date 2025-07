Blitz in un' abitazione | 29enne trovato con la cocaina e il bilancino

Dosi di cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento della droga. E' quanto hanno rinvenuto i carabinieri delle stazioni di Borgo Sabotino e Borgo Podgora durante una perquisizione domiciliare in casa di un 29enne del capoluogo. Il giovane è finito agli arresti in flagranza di.

In questa notizia si parla di: 29enne - cocaina - bilancino - blitz

