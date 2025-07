Lavori di viale Roma nel mirino di Europa Verde | Sospenderli immediatamente rispettare gli alberi

"Si richiede l’immediata sospensione dei lavori previsti in viale Roma nonché la revisione dell’intero piano di intervento, e l’attuazione di sistemi che prevedano l’adozione di una strategia di valutazione aggiornata, efficace e non violenta". Così Samuel Campanella, portavoce di Europa Verde. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

