Entrano in chiesa e derubano una turista che stava pregando

Sono entrati nella basilica di Santa Maria Sopra Minerva, in piazza della Minerva, e hanno borseggiato una turista. A bloccare il colpo, che in un primo momento era stato messo a segno, sono stati i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina che hanno arrestato due 37enni cubani. 🔗 Leggi su Romatoday.it